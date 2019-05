Allegri da record: 38 formazioni diverse su 38 con la Juventus

Nel campionato 2018/2019 la Juventus non ha mai utilizzato la stessa formazione: eppure Allegri ha vinto agevolmente lo Scudetto.

Squadre che vince, si cambia. Parola di Max Allegri, che nella sua ultima stagione alla non ha mai utilizzato la stessa formazione. Eppure, grazie ad una lunghissima panchina su cui poter contare, il tecnico bianconero ha vinto ancora una volta lo Scudetto prima di abbandonare il vascello bianconero.

Anche nell'ultima giornata contro la , come annunciato dallo stesso Allegri in conferenza stampa, la formazione della Juventus sarà diversa dalle precedenti. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, giocherà Pinsoglio e troverà spazio dal primo minuto il giovane Pereira. Passerella anche per loro.

38 formazioni diverse su 38 per Allegri, costretto dagli infortuni e dalle squalifiche in alcune circostanze, desideroso di dare spazio a tutti prima del decisivo match dello Stadium contro l' e speranzoso di poter trovare nuove soluzioni per l'anno seguente. Che di fatto non ci sarà.

Cinquanta le partite giocate in stagione, comprendendo ovviamente gli altri tornei, e solamente pochi giocatori capaci di superare quota 3000 minuti. Szczesny il più utilizzato, con Cristiano Ronaldo che non è riuscito a superare il polacco in virtù del riposo all'ultima giornata contro la Sampdoria.

Il turnover ha portato lo Scudetto e un distacco decisamente importante dal , seppur ridotto dopo la vittoria matematica del titolo contro la . Un premio per chi, volente o nolente, ha dovuto sfruttare al massimo la rosa, puntando anche sui giocatori dell'Under 23 per qualche minuto.

Probabilmente Allegri rimarrà fermo per un po', in attesa di una nuova panchina top sulla quale sedersi. Dopo i cinque anni alla Juventus con alcuni dei giocatori più importanti al mondo, sarà curioso vederlo all'opera con altre rose complete in ogni reparto. Sarà ancora mago del turnover o addotterà un principio più chiuso? Tempo al tempo.