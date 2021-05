Marca - Allegri prima scelta per il Real Madrid: ma Raul rimane opzione concreta

Raul dichiara il suo amore per il Real Madrid, allontanando l'opzione Eintracht. Allegri sembra però essere il favorito per l'eventuale dopo Zidane.

Girandola di panchine in Europa. Nagelsmann al Bayern Monaco, Mourinho alla Roma, tanti dubbi al Real Madrid. I Blancos ripartiranno da un nuovo allenatore nel 2021/2022, con un trittico di nomi per il dopo Zizou Zidane. In pole sembrerebbe esserci, secondo Marca, Max Allegri.

Il tecnico livornese, fermo da due anni dopo l'addio alla Juventus, dovrebbe ripartire la prossima estate. Tante voci nelle ultime settimane, da un ritorno alla Juventus ad un approdo in Premier League, fino all'esplosione di possibilità relativa ad un ruolo come allenatore al Real Madrid.

Allegri sarebbe balzato in testa per allenare il Real Madrid, con Low come ultima scelta, lontana. Il vero testa a testa per i Blancos sembrerebbe essere quello tra l'ex Juventus e la leggenda Raul, attualmente tecnico della Primavera, ovvero il Castilla.

Da canto suo Raul ha risposto alle voci che lo vorrebbero anche nell'orbita dell'EIntracht Francoforte nella prossima stagione, mandando un messaggio chiaro:

"Questa è la mia casa ed è qui che voglio essere. Non è il momento di parlare del futuro di nessuno. Abbiamo imparato molto quest'anno, io un dipendente di questo club. Da quando ho deciso tre o quattro anni fa di fare l'allenatore era per poter essere a casa, nel mio club, fare esperienza e allenarmi nel migliore dei modi. Sono una persona del club, sono felice a casa e sono entusiasta di continuare".

Il futuro di Zidane non è ancora ufficialmente fuori dal Real Madrid, ma lo sarà probabilmente a breve. I Blancos sono ancora in lotta per il titolo con i cugini dell'Atletico e solamente dopo il verdetto, in positivo o in negativo, potrebbe essere annunciato il cambio in panchina.