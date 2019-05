Allegri e il quarto posto: Juventus-Atalanta mischia emozione e tensione

Il posticipo dello Stadium vale più per l'Atalanta, che sogna la Champions. Ma la Juventus vuole onorare al meglio l'ultima casalinga di Allegri.

L'ultima allo Stadium di Massimiliano Allegri, quella di Andrea Barzagli. In generale, l'ultima casalinga della campione d' per l'ottava volta di fila. E così il match contro l' , apparentemente privo di grande importanza, assume un significato notevole anche per i bianconeri.

Una pessima notizia per la formazione di Gasperini, che in questo momento è quarta con 3 punti di vantaggio sul ma che teme l'aggancio da parte dei rossoneri, impegnati in casa alle 18 contro il già retrocesso in B. In caso di arrivo finale a pari punti, bene ricordarlo, a prevalere sarebbe il Diavolo grazie al criterio degli scontri diretti favorevoli.

La Juventus non ha più obiettivi di classifica, ma come detto cercherà di onorare al meglio l'ultima gara stagionale davanti al proprio pubblico. Anche per 'vendicare' la brutta eliminazione dalla , avvenuta proprio per mano dell'Atalanta. E per questo Allegri non prescinderà dal suo uomo simbolo, Cristiano Ronaldo, regolarmente in campo dal 1'.

Assieme al portoghese potrebbero esserci Cuadrado e Mandzukic, in ballottaggio fino all'ultimo con Bernardeschi e Dybala. In mezzo al campo, invece, Pjanic ha recuperato e giocherà davanti alla difesa: panchina per Bentancur. Cancelo più di De Sciglio sulla destra.

Nell'Atalanta il tridente offensivo, pur deludente nella finale di Coppa Italia persa contro la , è confermatissimo: Ilicic con Gomez e Zapata. A sinistra più Castagne di Gosens, mentre in difesa, senza lo squalificato Palomino, agiranno Mancini, Djimsiti e Masiello.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.