Allegri pronto a far riposare lo stacanovista Rabiot: col Lecce verso la seconda panchina in campionato

Adrien Rabiot potrebbe non scendere in campo dal 1’ in Juventus-Lecce: non va in panchina in campionato dallo scorso 4 gennaio.

Quella che si avvia alla conclusione è stata probabilmente la migliore tra le quattro annate vissute da Adrien Rabiot con la maglia della Juventus. Il centrocampista transalpino non solo si è imposto come un titolare inamovibile, ma ha unito ad un’ottima prolificità (ben otto le reti segnate in campionato) una straordinaria costanza di rendimento.

L’ex PSG è stato dunque il perno di una mediana attorno al quale sono ruotati tutti gli altri compagni di reparto e, a confermare la sua importanza nello scacchiere tattico di Allegri, ci sono anche i numeri.

Il centrocampista vicecampione del mondo ha sempre giocato in campionato quando è stato a disposizione. Sin qui ha totalizzato ben ventisette presenze, saltando cinque partite in tutto: due per squalifica e tre (consecutive a settembre) per infortunio.

Per il resto è sempre sceso in campo, cosa che invece probabilmente non accadrà in Juventus-Lecce. Massimiliano Allegri infatti, presentando la gara nella conferenza stampa della vigilia, ha annunciato la possibilità che al francese vengano risparmiati dei minuti.

“E’ possibile che riposi domani”.

Il tecnico bianconero, nel momento decisivo della stagione sarà chiamato, complici anche i tanti impegni ravvicinati, a dosare le forze dei suoi giocatori e nelle rotazioni entrerà dunque chi di fatto non ci è mai entrato nel corso degli ultimi mesi.

Se Rabiot non dovesse scendere in campo dall’inizio contro il Lecce, si tratterebbe solo della seconda panchina in questo campionato. La prima risale allo scorso 4 gennaio e quindi alla prima gara del 2023. Rabiot, allora reduce dalle fatiche di Qatar 2022, non venne inserito nell’undici titolare di Cremonese-Juventus, salvo poi entrare al 67’ al posto di McKennie quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0 (deciderà poi una rete di Milik in pieno recupero).

Da allora ha saltato una sola gara in campionato, ovvero Juventus-Verona (1 aprile), a causa di una squalifica per somma di ammonizioni, mentre in un solo caso non è rimasto in campo per 90’: è uscito all’83’ di Napoli-Juventus dello scorso 13 gennaio quando il risultato vedeva già i partenopei avanti per 5-1.

A questi dati si aggiungono quelli relativi alle coppe: cinque presenze su sei in Champions League (sempre da titolare, con una sostituzione dei minuti finali di PSG-Juve), sei presenze in Europa League (sempre in campo) e tre su quattro in Coppa Italia (tre presenze da 90’).