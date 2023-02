Allegri ribadisce: "Obiettivo 40 punti, con la Salernitana scontro salvezza"

Il tecnico conferma l'obiettivo salvezza: "Disponibili tutti tranne Bonucci, Pogba e Paredes".

Dopo il successo sulla Lazio nei quarti di Coppa Italia, la Juventus si rituffa sul campionato. Domani i bianconeri saranno impegnati all’Arechi contro la Salernitana.

L’obiettivo è tornare alla vittoria per i ragazzi di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha presentato alla vigilia in conferenza stampa la gara valida per il 21° turno di Serie A:

“La partita di domani è complicata perché è un ambiente difficile. Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita difficile come lo sono tutte le partite di campionato. Sarà importante affrontarla con il piglio giusto, come una squadra che si mette al pari della Salernitana, anche perché vedendo la classifica è uno scontro diretto. Bisogna cercare di rimanergli davanti”.

Allegri annuncia la lista degli indisponibili:

“A parte Bonucci che ha l'influenza da tre giorni, Pogba - il solito - e Paredes che un fastidio sulla zampa dell'oca, gli altri sono a disposizione. A parte Kaio Jorge”.

Sulle minacce a De Sciglio sui social. Come sta?

"Sta bene anche emotivamente e sereno e tranquillo. È serio e professionale, oltre ad essere un ottimo giocatore. Per quanto riguarda i social purtroppo capitano tutti i giorno e sono uno schermo in cui si nascondono migliaia di persone. Non bisogna dargli importanza".

L’allenatore livornese si dice sottolinea l’ottimo momento di Vlahovic:

“Dusan fisicamente sta molto bene è più leggero e dinamico rispetto anche a quando è arrivato e spero che domani faccia goal. In questo momento lasciare fuori Kean mi rimane molto difficile. Sta diventando un giocatore importante e lasciarlo fuori mi dispiace molto. È cresciuto dal punto di vista mentale e tecnico”.

Possibile cambio di modulo in casa bianconera.

" Cambio di sistema è difficile, credo di no. Farò valutazioni [...] È un'ipotesi, ma non ho ancora deciso perché abbiamo tanti giocatori che rientrano dagli infortuni. Più giocatori tecnici abbiamo meglio è, ma tutti devono mettersi a disposizione se no non reggiamo”.

La squadra è pronta per lottare per la salvezza? Allegri è realista:

"In questo momento c'è un dato di fatto che ci sono stati tolti 15 punti. Il dato di fatto è che abbiamo 23 punti. Noi dobbiamo raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza, mi viene da ridere ma è così. Dobbiamoe darci dei mini obiettivi per rendere il 12° posto e poi quelli davanti".

Juventus impegnata in Coppa Italia ed Europa League. Stimolante?

"Non si saprà. Io ai ragazzi ho detto che bisogna fare bene sul campo. Ora bisogna ributtarsi con la testa sul campionato, dobbiamo fare bene lì perché ci porta a far bene in coppa".