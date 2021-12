Allegri mette nel mirino il Genoa: "Bisogna tornare a vincere in casa"

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà la Juventus impegnata domenica sera in posticipo contro il Genoa di Shevchenko.

C'è da migliorare un rendimento casalingo molto intermittente:

"In casa ne abbiamo già perse tre, quindi, bisogna tornare a vincere".

Le indicazioni di formazione in vista del Genoa:

"Kulusevski e Pellegrini dovrebbero giocare. Locatelli? Per ora sta ancora in piedi. Domani gioca".

Il capitolo indisponibili:

"Ramsey è ancora ai bordi del campo e non è ancora disponibile. McKennie e De Sciglio dovrebbero tornare con la squadra settimana prossima".

Il ballottaggio in attacco:

"Domani deciderò chi far giocare tra Kean e Morata".

La situazione all'interno dell'ambiente Juve:

"All'interno dell'ambiente la serenità è totale. Per il resto non ho niente da commentare: la società ha già diramato dei comunicati".