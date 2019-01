Allegri lancia la Juventus: "Vogliamo vincere tutto, col Milan importante la difesa"

Allegri vuole una Juventus pigliatutto e mette in guardia i suoi dal Milan: "Importanti difesa e umiltà". Poi glissa su Ramsey: "E' dell'Arsenal...".

Primo trofeo nazionale in palio a Gedda, dove Juventus e Milan si affronteranno mercoledì pomeriggio per provare a mettere le mani sulla Supercoppa Italiana .

Massimiliano Allegri , in conferenza stampa, ha parlato della sostituzione di Mandzukic fornendo poi ulteriori indizi su quelle che potrebbero essere le scelte dal 1' o a gara in corso.

"Uno tra Douglas Costa e Bernardeschi giocherà con Dybala e Cristiano Ronaldo. Cancelo sta bene così come De Sciglio, deciderò domani. Un cambio importante potrebbe essere Kean davanti, mentre a centrocampo ho 5 giocatori in ottime condizioni. Khedira? Giocherà lui o Bentancur".

La presenza in rosa di Cristiano Ronaldo ha aumentato la qualità dei bianconeri e potrebbe dare ulteriore consapevolezza alla Juve per puntare ad arricchire il proprio palmares.

"Se si vincono trofei ci avrà dato consapevolezza della nostra forza, altrimenti no. Cristiano è uno abituato che ha vinto 4 delle ultime 5 Champions, è un valore aggiunto che va sfruttato, ma noi negli ultimi 4 anni abbiamo giocato 2 finali di Champions contro le 2 più forti al mondo. E nelle altre due occasioni ci siamo ben comportati. L'obiettivo della Juve è di vincere tutte le competizioni. Rispetto agli anni passati la Champions si è alzata di livello".

Per Allegri, contro il Milan così come spesso accaduto nel suo ciclo al timone della Juventus sarà fondamentale non concedere occasioni agli avversari e restare umili.

"Una delle migliori qualità della Juve è il rispetto per l'avversario, senza vergognarci la dote più importante sarà avere una buona difesa. Spero che la partita non vada ai supplementari, e possiamo chiuderla nei 90 minuti. I 22 punti di divario in campionato saranno azzerati".

A Gedda, la Juve troverà di fronte un Gonzalo Higuain alle prese con un momento difficile sia per il rendimento che riguardante i rumors che lo vorrebbero in procinto di lasciare il Milan.

"Mi aspetto di trovarmi davanti un giocatore voglioso di riscattare la sconfitta di Milano. Higuain cercherà di fare una grande partita. Dobbiamo limitarlo".

Aaron Ramsey sembra ormai il primo acquisto della Juventus per la prossima stagione, ma Allegri sceglie il basso profilo glissando sul gallese in scadenza con l'Arsenal.