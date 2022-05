La Juventus supera il Venezia 2-1 e vede la Champions League. Obiettivo minimo stagionale quasi raggiunto per i bianconeri, che si sono aggrappati a Bonucci per conquistare i tre punti contro i lagunari, ancora sul fondo della classifica a meno quattro gare dal termine della stagione.

Già stasera, nel match tra Roma e Bologna, potrebbe arrivare la matematica qualificazione alla Champions 2023, o in alternativa nel 36esimo turno. In attesa di sfidare l'Inter in finale di Coppa Italia, un sorriso per Madama in una stagione difficile tra Supercoppa, Champions League e lotta Scudetto.

Al termine di Juventus-Venezia, Allegri ha parlato così:

"In questo momento è importante vincere. Abbiamo sbagliato molto dopo aver iniziato bene. Il goal nel secondo tempo loro era nell'aria, siamo stati bravi a segnare di nuovo e non abbiamo più sofferto. Era importante conquistare i tre punti per la Champions, a questo punto conta solo vincere. Miretti? Quando uno sa giocare a calcio è avvantaggiato rispetto agli altri, ha giocato come un veterano".

Il tecnico della Juventus difende la squadra: