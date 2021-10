Allegri deluso dopo Juventus-Sassuolo: "Siamo diventati nevrotici, dei polli"

Il tecnico bianconero ha parlato dopo il k.o contro il Sassuolo: "Non dobbiamo avere fretta, perdere due volte allo Stadium non è più un caso".

Aveva chiesto la vittoria a tutti i costi, dopo il pari contro l'Inter. La Juventus è invece caduta in casa, allo Stadium, contro il Sassuolo. Dopo una serie di risultati positivi tra Serie A e Champions League, i bianconeri escono sconfitti dal proprio stadio per 2-1: fa festa la formazione di Dionisi.

Continua ad allontanarsi dalla vetta e dalle posizioni di testa la Juventus, in virtù di un Milan che corre in cima alla graduatoria e ad un'Atalanta che non ha sbagliato il turno infrasettimanale, superando con tre reti la Sampdoria a Marassi.

Al termine della gara, Allegri non può essere soddisfatto:

"Abbiamo perso ordine nell'ultima parte di gara, bisognava giocare con più lucidità. Ci sono partite che se non vinci non puoi perdere, una volta perdere in casa è un caso. Due volte no. Bisogna essere realisti, giocare in un altro modo ed essere più attenti".

Il tecnico della Juventus non vuole parlare di obiettivi:

"Bisogna lavorare sugli errori che facciamo, la gestione e i momenti. Non possiamo andare avanti e lasciare il contropiede. Il campionato è lungo, ma il punto di oggi mancato sarà importante. Siamo diventati nevrotici, dei polli".

La Juventus arranca, Allegri spera di poter vedere miglioramenti già dalla prossima gara:

"Abbiamo avuto anche diverse occasioni per fare goal. Se non concretizzi quello che fai diventa tutto più difficile. Non deve capitare la gestione degli ultimi minuti. Non dovrà piùesistere una Juventus che prende goal al 95esimo".

Prossimo appuntamento, a Verona contro l'Hellas: essenziale.