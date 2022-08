Allegri minimizza: "Di Maria preoccupato? Ha sempre quella faccia così"

Il tecnico della Juventus ha parlato al termine della gara vinta contro il Sassuolo: "Non era facile vincere, Bremer è straordinario".

Missione compiuta per Max Allegri. La Juventus vince la prima gara del suo campionato, battendo il Sassuolo per 3-0. Zero goal subiti, doppietta di Vlahovic e primo centro stagionale ad aprire l'annata da parte di Angel Di Maria. Il Fideo, però, ha dovuto lasciare il campo dopo un problema all'adduttore.

Le condizioni di Di Maria, apparso già decisivo nella sfida contro il Sassuolo, saranno da valutare nei prossimi giorni, ma intanto Allegri si gode i tre punti, utili a rispondere alle critiche delle utlime uscite amichevoli pre-campionato, soprattutto quella contro l'Atletico Madrid.

"Di Maria preoccupato? Angel c’ha sempre quella faccia così, ha avuto un problemino all'adduttore anche una settimana fa. Poi si stava divertendo" ha detto Allegri a DAZN nel post gara. "Sono cose che capitano, l’importante è aver vinto la partita e ricreato entusiasmo. Vediamo domani gli esiti degli esami, non sono preoccupato".

Allegri chiede maggiore attenzione, visto il rischio di andare in svantaggio:

"Non era facile vincere. Siam partiti bene, poi abbiamo perso dei palloni in uscita. Siamo ancora fragili nel gestire quei momenti, siamo andati in difficoltà e loro hanno avuto un paio di tiri. In quei momenti bisogna essere sereni".

Applausi per Bremer, alla prima ufficiale:

"Mi sono meravigliato del suo inserimento, è un giocatore straordinario. C'è stata solo una volta che l'ho richiamato, ma ha un buon piede. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona difesa".

Chiusura su Vlahovic, decisivo:

"Quando fa goal è contento, ma come sempre dico bisogna migliorare nelle scelte. In ogni caso sono contento per lui, aveva bisogno di fare due reti".

Ora l'attesa per Di Maria, dopo una serata positiva in termine di risultato e partenza.