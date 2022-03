Allegri chiarisce: "Tensioni interne? C'era bisogno di far casino, ci hanno pensato i ragazzi"

Mettersi alle spalle la clamorosa eliminazione subita in Champions League per mano del Villarreal e prolungare la lunga striscia di risultati utili consecutivi in campionato. E’ questo il doppio obiettivo di una Juventus che si approccia alla sfida in programma domenica contro la Salernitana, sapendo che in palio c’è la possibilità di restare nella scia delle primissime della classe.

Massimiliano Allegri ha presentato la gara che si disputerà all'Allianz Stadium, nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"Miretti titolare? Devo un attimino scegliere e valutare perché abbiamo provato alcune soluzioni. Ci sono dei rientranti, stanno meglio, ma non hanno i 90 minuti nelle gambe. Arthur? Domani gioca, è un giocatore che è migliorato e cresciuto. Veniva da sei mesi di inattività, c'era bisogno di tempo. Se gestirò le diffide in attacco? Non c'è da valutare niente perché domani è una partita da vincere: poi con quelli che avrò a disposizione si gioca con l'Inter".

Allegri ha poi chiarito quel che è successo nelle scorse ore, ovvero le tensioni interne dopo la richiesta dei giocatori di tempo libero.

"Cosa è successo ieri? E' semplice: loro hanno fatto una richiesta e io gli ho detto di no. Ieri non è successo niente. Anzi, poi hanno capito: ho chiesto di rimanere tutti insieme appassionatamente. Ogni tanto un po' di casino serve perché altrimenti diventiamo piatti. Dopo la partita col Villarreal prima di addormentarmi ho detto 'mannaggia alla miseria, siamo troppo piatti, bisogna trovare il pretesto per far casino'. Quindi ringrazio i ragazzi che mi hanno dato l'opportunità per farlo".

Focus sull'eliminazione dalla Champions League: nessuno, come spiega Allegri, si aspettava uno 0-3.

"Non c'è stato nulla da chiarire: insieme alla società stiamo facendo un percorso importante e credo che siamo sulla buona strada e abbiamo trovato anche una scorciatoia. Per distruggere ci vuole poco, quindi dobbiamo stare molto attenti: siamo passati da una situazione molto pericolosa, ovvero quando il 6 gennaio alle 22:30 eravamo a -10 dall'Atalanta, e lì siamo stati bravi e fortunati, cosa che non è successa con il Villarreal. Adesso abbiamo una possibilità di giocarci uno scontro diretto con l'Inter a -3: quindi ci sono anche cose positive, non solo negative. Poi l'equilibrio deve regnare, secondo me: martedì non eravamo la squadra che poteva vincere la Champions, anche se bisognava avere l'ambizione per farlo, giovedì invece è tutto da rifare, è fallimento. I giornalisti devono scrivere queste cose, noi dobbiamo mantenere l'equilibrio ed essere lucidi. Abbiamo giocato bene, perché abbiamo creato diverse occasioni nel primo tempo. E' normale che nessuno se l'aspettava una sconfitta per 0-3".

Adesso ciò che conta per Allegri e per la Juventus è vincere.

"Dopo la sosta avremo tutti i giocatori a disposizione eccetto Chiesa e McKennie. Io poi non faccio le valutazioni: se per voi un quarto posto è un fallimento fate bene a scriverlo. Poi, però, c'è un vecchio detto: 'A calcio è inutile che si sta a chiacchierare: a calcio chi vince è un bravo ragazzo, chi perde invece...'. Non è che c'è da spaccar l'atomo. C'è da vincere le partite. La verità è che voi scrivete 'fallimento', ma dell'eliminazione dalla Champions siete dispiaciuti anche voi, perché vi piaceva andare a Monaco, a Madrid, a fare due giorni fuori. La verità è che siamo anche dispiaciuti per voi. Come ha detto Arrivabene l'obiettivo di una squadra come la Juve è il raggiungimento degli ottavi di finale".