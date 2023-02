Furia Allegri contro la Lazio: urla contro Di Maria e abbandona in anticipo la panchina

L'allenatore bianconero urla contro Di Maria, perde la pazienza e torna in anticipo negli spogliatoi negli ultimi minuti di Juventus-Lazio.

Massimiliano Allegri perde la pazienza nei confronti di Angel Di Maria.

Al minuto 94 di Juventus-Lazio, semifinale di Coppa Italia, il tecnico non ha preso bene una giocata del Fideo e il suo urlo di rabbia si è sentito dalla tribuna dello Stadium. Dopo l'espidosio l'allenatore ha subito abbandonato la panchina, rientrando negli spogliatoi un minuto e mezzo in anticipo rispetto al fischio finale, col risultato ancora in bilico sull'1-0 (finale).

Il secondo allenatore Landucci, in panchina in occasione di Juventus-Monza, ottavo di Coppa Italia, aveva già avvertito il calciatore argentino dopo che si era esibito in una rabona al 90' non necessaria sprecando una grande occasione per chiudere i conti.

"Io non l'ho vista, stavo parlando con chi mi stava vicino - le parole del vice allenatore della Juventus - Se ci fosse stato Allegri, secondo me sarebbe entrato in campo".

E così è stato. Contro la Lazio Di Maria, entrato in campo al minuto 78' al posto di Chiesa, al 94' ha gestito male e perso un altro pallone con il risultato che era ancora una volta in bilico. Allegri non ci ha visto più: il tecnico bianconero non è entrato in campo per davvero, ma ha deciso di prendere la direzione opposta abbandonando la panchina anzitempo schiumante di rabbia. Chissà cosa sarà successo negli spogliatoi dello Stadium.