Allegri in vista di Juventus-Frosinone: "Giocano Ronaldo e Bonucci"

E’ già vigilia di campionato per la Juventus . La compagine bianconera infatti, ospiterà venerdì sera all’ Allianz Stadium il Frosinone nel match che apre ufficialmente la 24esima giornata di Serie A. I campioni d’Italia, reduci dalla vittoria ottenuta contro il Sassuolo e in attesa di sfidare l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League, affronteranno un avversario rinvigorito dai tre punti strappati sul campo della Sampdoria e alla ricerca di un altro risultato positivo che possa avvicinarli a quelle posizioni che valgono la salvezza.

Massimiliano Allegri , parlando nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara, ci ha tenuto a focalizzare l'attenzione della squadra verso il Frosinone, non pensando all'Atletico Madrid.

"Pensiamo a battere il Frosinone e a portare a casa i tre punti. Sarebbe una vittoria in meno in vista dell'obiettivo Scudetto. Non scordiamo che hanno vinto 3 volte fuori casa. Formazione? Cristiano Ronaldo giocherà, perché non dovrebbe? In campo anche Bonucci e Szczesny. Devo invece decidere su Matuidi, che potrebbe restare fuori, e Rugani, che ha avuto un piccolo problema".