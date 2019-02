Allegri giustifica la Juventus di Bologna: "C'erano delle scorie di mercoledì"

Vittoria sofferta ma importante per il morale dopo la sconfitta subita in Champions League quella ottenuta dalla Juventus sul campo del Bologna . Al termine del match ai microfoni dei giornalisti è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri .

" E' inutile nascondere che ci siamo portati dietro delle scorie negative dopo la partita di mercoledì scorso . Sapevamo che avremmo dovuto vincere soffrendo perchè il Bologna è una squadra che sta bene fisicamente in questo momento. Abbiamo risposto colpo su colpo alle loro sollecitazioni, in questo modo abbiamo raggiunto l'obiettivo di arrivare a +13 allo scontro diretto ".

Match-winner Paulo Dybala , entrato in campo nella ripresa al posto di Alex Sandro .

" Ho inserito Paulo per un terzino perchè volevo essere più offensivo ed avevo bisogno di qualità. Adesso c'è anche bisogno di migliorare la condizione di qualche elemento. Pjanic oggi faceva fatica a respirare, Chiellini e Bonucci devono ritrovare un po' di condizione fisica".

Nonostante gli impegni di campionato tutti stanno già pensando alla sfida del prossimo 12 marzo contro l' Atletico Madrid all'Allianz Stadium.

"Non ci disturbano assolutamente le voci che parlano della gara di ritorno contro l'Atletico Madrid. I match contro Napoli e Udinese ci serviranno per arrivare al 12 marzo nella migliore condizione. Speriamo di recuperare qualche pedina e speriamo anche di essere assistiti da un po' di fortuna. Potrebbe essere che combineremo qualche disastro anche al ritorno, ma non credo ".