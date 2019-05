Allegri ai giocatori della Juventus: "Domenica l'addio allo Stadium di Barzagli... e il mio"

Massimiliano Allegri ha comunicato così il suo addio alla rosa della Juventus. E dai giocatori è partito un applauso spontaneo nei suoi confronti.

Massimiliano Allegri, da qualche ora, non è più l'allenatore della Juventus. Una separazione sofferta, ma allo stesso tempo serena e civile. Un divorzio che il club bianconero ha annunciato ufficialmente oggi dopo pranzo, ma del quale la rosa era già al corrente.

L'ex allenatore dei campioni d' , come rivela il giornalista de 'La Stampa' Antonio Barillà, l'ha comunicato ai giocatori prima dell'allenamento di ieri. Abbracciando Andrea Barzagli e utilizzando l'addio al calcio ormai prossimo del centrale toscano come 'scusa' per introdurre il discorso.

'Facciamo un bell'allenamento, domenica dovremo far bene perché ci sarà l'addio di Andrea allo Stadium... e anche il mio...".

Palestra. Piove sulla Continassa. #Allegri abbraccia #Barzagli e dice 'Facciamo un bell'allenamento, domenica dovremo far bene perrché ci sarà l'addio di Andrea allo Stadium" Pausa. "E anche il mio..." Cosi il tecnico della #Juve ieri ha comunicato alla squadra che andrà via — Antonio Barillà (@AntBarilla) 17 maggio 2019

È così che Allegri ha confermato a Cristiano Ronaldo e Bonucci, a Chiellini e Matuidi e a tutti gli altri componenti della rosa che non sarà lui a guidare la nella prossima stagione. E in quel momento è partito un applauso generale spontaneo e sentito da parte dei giocatori.

Domenica, appunto, andrà in scena l'ultima casalinga di Allegri. Juventus- , match che per i bianconeri, diversamente dai bergamaschi, ha un'importanza relativa. Ma che, dopo gli avvenimenti delle ultime ore, potrebbe assumere un significato supplementare.