Allegri furioso dopo Atalanta-Juventus: "Mi girano le scatole, in Italia non si cambierà mai"

L'allenatore della Juventus risponde, senza fare nomi, alle parole di Aurelio De Laurentiis: "In Italia si parla troppo, non si cambierà mai".

La Juventus ha strappato il pareggio a Bergamo contro l'Atalanta, in una situazione difficile dopo l'espulsione di Bentancur. Allegri si è dimostrato nervoso per tutta la partita, con proteste anche 'strane' per uno come lui.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

A fine partita, ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico della Juventus ha provato a spiegare questo suo sentimento, restando però sul vago, senza fare nomi e senza commentare l'episodio dell'espulsione di Bentancur.

"Banti ha arbitrato bene, mi dispiace per essermi arrabbiato così. Oggi ero più nervoso del solito. Ci sono responsabili di squadre importanti di Serie A che parlano troppo. In Italia non si cambierà mai..."

Le parole di Massimiliano Allegri sono una chiara risposta a quelle che Aurelio De Laurentiis ha rilasciato in settimana. Il presidente del Napoli aveva criticato qualche comportamenrto arbitrale, soprattutto sull'uso del VAR. L'allenatore della Juventus continua col suo sfogo.

"Non sono di buon umore, mi girano molto le scatole. Non parlo mai degli arbitri e non lo voglio fare oggi. Permettete ogni tanto che mi arrabbi anch'io però. Succedono cose fuori dal campo che solo in Italia si possono permettere. Per migliorare ci vuole più educazione e eleganza. Ma o ce le hai o è difficile comprarle".

Il tecnico della Juventus non commenta nessun episodio arbitrale in particolare e non nomina mai, come detto, Aurelio De Laurentiis. Ma il riferimento è chiaro.

"Se adesso mi mettessi a fare certe dichiarazioni anche io, scoppierebbe un bel caso. In Italia viene concesso di tutto e di più e questo mi preoccupa, anche per i miei figli e tutti i ragazzi che credono in questo sport".

Allegri commenta anche le scelte tecniche fatte e anche la prestazione di alcuni giocatori. Ha fatto discurete, ad esempio, l'esclusione contemporanea di Pjanic e Ronaldo.

"Senza Pjanic ho preferito far giocare Bonucci, così c'era un piede buono per far partire l'azione. Emre Can ha fatto una buona partita davanti alla difesa, come Khedira al rientro. Dispiace, perché volevamo vincere anche questa e non ci siamo riusciti".

In conferenza stampa, poi, l'allenatore della Juventus ha rincarato la dose sulle sue polemiche.