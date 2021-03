Allegri esalta l'Inter: "Da semifinale di Champions League"

Massimiliano Allegri pronostica un futuro in grande per l'Inter. Ospite a 'Sky Calcio Club', l'ex allenatore della Juventus ha parlato dei nerazzurri di Antonio Conte.

Parole anche su Cristiano Ronaldo, allenato per una stagione alla Juventus.

"Allenare una squadra con o senza Ronaldo è diverso, non più facile o più difficile. Anche lui è umano, ma come si smarca e come attacca la porta lo fanno pochi. Ha una testa meccanizzata a voler vincere. Si dà stimoli tutti i giorni. Lo spazio che lascia lui va occupato dall’altro. Mandzukic con lui ha corso tanto. Meglio lui o Messi? Uno è più forte, l'altro è più grande".

Chiusura parlando anche dei suoi giocatori preferiti e i suoi pupilli, tra giocatori allenati e le sue preferenze personali.

"Non toccatemi Mario. Ne ho avuti tanti di giocatori preferiti. Ronaldinho e Cassano facevano passare la palla dove nessuno poteva farla passare. È una roba allucinante. Anche Seedorf, che era un gran rompi… Una volta mi ha detto di non aver mai fatto due panchine di fila, gli ho detto 'preparati che domenica c'è la terza'. Robinho a volte teneva la palla 35 secondi da solo in giro per il campo. Anche Ibrahimovic voleva andare in giro, non voleva fare a sportellate. Il mio attaccante preferito? Benzema, ogni anno lo volevano cedere, alla fine ha sempre giocato lui”.