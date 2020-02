Allegri è sicuro: "Nessuno giocherà mai come il Barcellona di Guardiola"

Massimiliano Allegri ribadisce la sua idea di calcio a 'l'Equipe': "Abbiamo cercato di copiare qualcosa che non esisteva, c'è un solo Messi".

In attesa di tornare in panchina Massimiliano Allegri, intervistato da 'l'Equipe', spiega ancora una volta la sua idea di calcio che è molto distante da quella in voga attualmente.

L'ex tecnico della infatti resta convinto che a decidere le partite siano le individualità dei singoli giocatori e non i sistemi di gioco.

"Dobbiamo cercare di far capire ai futuri allenatori che non devono fermarsi al campo, che è importante ma non decisivo. Dare un’organizzazione a una squadra lo è, ma sono i giocatori che vincono la partita. Non ho mai visto un allenatore fare goal dalla panchina. Devi dare alla squadra un’organizzazione, ma non puoi immaginare di vincere una partita con un piano tattico".

L'allenatore insomma incide sul rendimento di una squadra, ma non in maniera determinante come molti pensano.

"Un allenatore deve vivere il campo. Prepari la partita, dici: “faremo questo, questo e quello”, e poi, nove volte su dieci, va diversamente. Il buon allenatore è quello che fa meno danni. È colui il quale sa leggere il gioco, e non importa se gioca a 3, a 4 o a 5 dietro. Dal lunedì al venerdì si fa un lavoro, la domenica se ne fa un altro, si gestisce l’inatteso. Un grande leader trova la soluzione al suo problema prima degli altri".

Allegri quindi non ama leggere le statistiche o i numeri bensì preferisce guardare cosa succede sul campo e decidere di conseguenza.

"Se vinci 2-0, lasci la palla all’avversario e poi dicono: “Ah, ma non hai avuto il possesso della palla. Ma ho deciso di non avere possesso. Qual è il problema?. Noto che i goal più spettacolari sono quelli segnati in contropiede, perché combinano tecnica, velocità e spazio. Il possesso è importante nella gestione di un gioco. Se stai giocando contro una squadra che difende in dieci uomini, è ovvio che avrai il possesso ma qual è il tuo merito?"

A meno che, ovviamente, non si tratti del di Guardiola. Un modello che però secondo Allegri nessuno potrà mai emulare.