Allegri e il litigio con Sozza: il tecnico rischia la squalifica

Massimiliano Allegri rischia di non andare in panchina nella gara tra la Juventus e la Roma. Il tecnico bianconero potrebbe infatti essere sanzionato con una squalifica.

Come riferisce 'Il Tempo', l'allenatore ha avuto un'accesa lite con l'arbitro Sozza al termine di Juventus-Napoli, per via di alcune decisioni che non hanno convinto Allegri.

La lite è stata riportata nei referti del direttore di gara al termine della partita. Atteso il responso del Giudice Sportivo, che potrebbe dunque fermare per un turno di stop l'allenatore bianconero.

In caso di squalifica, Allegri non andrebbe in panchina nella sfida in programma il 9 gennaio all'Olimpico contro la Roma.