Allegri e il biglietto di Kaio Jorge per Bonucci: "Non l'ho scritto io"

Entrato in campo, Kaio Jorge ha consegnato un biglietto a Bonucci. La spiegazione di Allegri: "Era sulle palle inattive, l'avrà scritto Landucci".

Poco prima del calcio di rigore che ha permesso a Paulo Dybala di realizzare la rete del definitivo 1-1 contro l'Inter, in molti - se non tutti - avranno notato il curioso episodio che si è verificato in casa bianconera a circa otto minuti dal fischio finale, quando la situazione di gara vedeva ancora l'Inter avanti 1-0.

Allegri ha sostituito Manuel Locatelli inserendo il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge per tentare l'ultimo assalto al fortino interista, sfociato poi nel penalty glacialmente trasformato dalla Joya.

L'attaccante verdeoro classe 2002, però, appena entrato in campo si è diretto verso Leonardo Bonucci recapitando un 'pizzino' tra le mani del difensore viterbese.

Una rapida lettura da parte del numero 19 bianconero, foglietto infilato nei calzettoni e via a riprendere le operazioni che hanno permesso poi alla Allegri di uscire da Milano con un punto in tasca.

Interpellato sulla vicenda nel post partita a DAZN, Massimiliano Allegri ha spiegato la versione del curioso aneddoto:

"Non l'ho scritto io! Io non scrivo niente. Sicuramente era una cosa sulle palle inattive, l'avrà scritto Landucci visto che se ne occupa lui. Ecco perché faceva tardi con le sostituzioni, era lì che scriveva".