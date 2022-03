Allegri perde di nuovo Dybala: "Ha avuto un risentimento al flessore in allenamento"

Archiviata la vittoria in extremis sul campo della Fiorentina in Coppa Italia, la Juventus si rituffa sul campionato. Tocca come al solito a Massimiliano Allegri presentare la sfida contro lo Spezia, in programma domani alle 18 e valida per la ventottesima giornata di Serie A.

"Chi giocherà in difesa contro lo Spezia? Domani Rugani sarà disponibile e probabilmente partirà dall'inizio. Parliamo degli altri. Bonucci è fermo, c'è da ringraziarlo perché ha giocato delle partite in cui non stava bene, Alex Sandro sta procedendo bene e credo di averlo per la partita con il Villarreal. De Sciglio non sarà convocato perché è da un po' di tempo che ha un problema al ginocchio, Chiellini è ancora out, Bernardeschi è tornato al 100% e Dybala ieri dall'allenamento è uscito anzitempo perché non si sentiva la gamba libera, che aveva un problema sul flessore. E' ancora fuori. Dispiace perché ha lavorato, ma ha avuto un nuovo risentimento al flessore".

Prove di formazione: le possibili soluzioni offensive secondo Allegri.

"Bernardeschi non è pronto per partire dall'inizio perché sarebbe un azzardo: sto pensando di poter far partire Vlahovic dalla panchina. Coppia Morata-Kean? Ho visto Kean più sereno: sono due punte più di movimento rispetto a Vlahovic".

Ancora corsa Scudetto: il tecnico bianconero precisa gli obiettivi.

"Lo Scudetto? C'è un pensiero, quello del club, ovvero lottare per ogni obiettivo maggiore. Poi c'è la pratica dei punti e dei numeri: noi siamo quinti, perché abbiamo una partita in più dell'Atalanta e se la vince siamo quinti. Quindi, visto che siamo quinti bisogna pensare al quarto posto. Abbiamo un ottavo di finale di Champions da giocare, una semifinale di Coppa Italia da giocare: poi è chiaro che siamo la Juventus e punti al massimo. In campionato purtroppo siamo lì: bisogna lavorare per migliorare".

Dybala fermo, come affermato, ma al centro delle trattative per il rinnovo.

"Se tecnicamente posso fare a meno di Dybala? Come si fa a mettere in discussione come Dybala? Poi ci saranno delle trattative per il rinnovo, ma competono alla società".

Nelle ultime ore un nome che è stato fatto con insistenza è quello di Pogba, per un possibile ritorno.

"Pogba? Parlare di mercato ora non ha senso. Pogba è un giocatore del Manchester, non so l'anno prossimo che farà: io con lui ho avuto un bellissimo rapporto, quindi non lo so. Ma in questo momento qui parlare di mercato non ha senso: il resto lo vedremo più avanti".