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L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino che ha chiuso il programma del sabato della 12esima giornata di campionato: "Stasera i ragazzi hanno ottenuto una bella vittoria, anche difendendo bene sulle palle inattive, ci mancava. Napoli trascina, se lavoriamo con umiltà tutti insieme sono sicuro che i risultati arriveranno".

"C'è stata un'incomprensione tra i tifosi, straordinari anche stasera, e Lang, e mi dispiace, ma tutti insieme andiamo avanti soffrendo perché c'è da recuperare terreno in classifica. Noa ha grandi qualità".

"Ho chiesto ai ragazzi di avere paura, non di giocare ma di prendere i goal che abbiamo preso in gare come quelle di Milano con l'Inter e Venezia. Stasera è scesa in campo una squadra vogliosa di fare risultato per lasciarsi alle spalle l'avversario in classifica".

De Bruyne, chiacchierato sul mercato in uscita, è entrato dopo 10' nel primo tempo al posto di Vergara: "Non c'è assolutamente un piede dentro né un piede fuori, tanti guardano le partite ma pochi le vedono. Sta crescendo di condizione, ha 35 anni, viene da buone cose in Nazionale ma ne aveva fatte anche prima con noi e sono molto contento".

Poi a Sky: “Abbiamo avuto tante situazioni favorevoli, ho detto di sorridere perché magari riusciamo a far goal. Sono stati bravi i ragazzi. Vincere non è mai facile, ci è servito soffrire un po’ ma dobbiamo far meglio in alcune situazioni. Nel finale dovevamo gestire meglio la palla".

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Ancora una partita senza segnare col Napoli per Hojlund: "Ha fatto una buona partita, si è messo a disposizione. Il calcio è bello perché alcune cose vanno bene in un senso e meno bene in un altro. La squadra ha fatto buona partita, è mancata la cattiveria nel difendere, cosa che questa sera abbiamo visto. Hojlund ha avuto diverse occasioni. È un giocatore molto importante ed utile".

Ancora decisivo McTominay: "Ho chiesto a McTominay di arrivare dietro Hojlund e non di farsi trovare lì, così era meno marcato. Lui si è andato inizialmente a posizionare lì ma stando fermo. Nel secondo tempo è stato molto più bravo. Spesso imbucando potevamo trovarci in situazione di quattro contro tre".

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Adesso c'è la Champions League: "Manchester? Bisogna essere realisti, è una gara importante ma il passaggio ce lo giochiamo nelle ultime tre partite. Dovremo provare a fare una grande partita, ma la Champions la sistemeremo, se saremo bravi, nelle ultime tre partite”.