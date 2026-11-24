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Massimiliano Allegri ha analizzato la partita del Napoli, uscito con un pareggio per 2-2 dalla sfida contro il Manchester City, valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League.

LA PARTITA - A Sky Sport ha fatto i complimenti per la prestazione: "E' stata una partita importante: se vincessimo due partite su tre sarebbe importante per la qualificazione. I ragazzi sono stati bravi nell'uscita palla, tecnicamente abbiamo fatto cose buone e soprattutto nella fase di non possesso siamo stati bravi a rallentare le azioni del Manchester City. Dispiace: è un pareggio meritato, ma c'è l'amaro in bocca per la mancata vittoria. Siamo contenti per il punto: i ragazzi sono stati bravi ad applicarsi".

DE BRUYNE - "E' un ragazzo serio: credo rimarrà fino a giugno. L'età passa per tutti, la vita va avanti: mi è dispiaciuto toglierlo, non so per quanti anni giocherà ancora. Giocatori come lui e Modric sono straordinari: è un piacere vederli giocare".

ATTEGGIAMENTO - "Nella prima parte di stagione, per responsabilità mia, abbiamo curato poco la fase difensiva. Abbiamo avuto segnali che non vanno bene. I goal si possono prendere, ma l'avversario deve sudare come stasera".