La Juve perde con il Barça, Allegri spegne le critiche: "Soddisfatto del risultato, Inter favorita"

L'allenatore bianconero ha provato a trasmettere lucidità dopo la sconfitta al Trofeo Gamper della sua Juventus contro il Barcellona.

Tre goal incassati dal Bacrellona, ma al lavoro per presentarsi al meglio all'inizio ufficiale della stagione: Massimiliano Allegri lo aveva ammesso alla vigilia. Per il trofeo "Gamper" esperimenti e meccanismi nuovi da collaudare, pensando al futuro e non solo al risultato.

E' chiaro che un 3-0 rimane un 3-0 anche in amichevole, ma l'allenatore della Juventus, intervenuto al termine della partita, ha provato a tranquillizzare tutti:

"Dispiace per il risultato, ma direi che la squadra ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo affrontato un bel Barcellona, più avanti di noi nella condizione, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Ramsey ha fatto bene davanti alla difesa, Bernardeschi bene pure, e credo che ci siano buoni presupposti per una buona annata".

Diversi gli spunti consegnati dai giocatori in campo, aspettando che gli ultimi arrivati, o quelli rientrati negli scorsi giorni, mettano minuti importanti sulle gambe per entrare in condizione.

"In settimana rientra Dybala e sabato sarà a disposizione, mentre Cristiano Ronaldo ha fatto una buona partita, mettendosi a disposizione della squadra. Kaio Jorge? E' un ragazzo giovane con buone qualità, ma non iniziamo a mettergli pressione e responsabilità altrimenti si rischia di sbagliare le valutazioni".

C'è comunque ancora tempo per migliorare l'organico guardando al mercato, ma ad Allegri importa poco chi arriva: l'importante, per l'allenatore bianconero, è essere pronti il 22 agosto: