Allegri consola Dybala: "La panchina serve anche per ricaricarsi a livello mentale"

La Juventus dimentica i 6 goal presi tra Atalanta e Parma voltando pagina contro il Sassuolo: 0-3 per i bianconeri al Mapei Stadium, con le reti di Khedira, Ronaldo ed Emre Can.

Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha commentato il match ai microfoni di ‘Sky Sport’, iniziando dalla panchina di Dybala che ha fatto discutere dopo il gesto in Juventus-Parma. Soltanto pochi minuti per la Joya, entrato all'83' dopo aver atteso oltre 5 minuti che la palla uscisse.

"Paulo con Bonucci ha giocato più partite di tutti. A loro dispiace, ma ogni tanto la panchina serve per ricaricare a livello mentale. Mandzukic serve per riempire l’area, altrimenti rimane vuota. È una questione di caratteristiche. Dybala e Cristiano hanno entrambi bisogno di Manzukic. Non è complicato vedere Khedira e Dybala insieme, possono giocare e probabilmente giocheranno. Serve disponibilità da parte di tutti. Sami è un professore da interno come tempi di inserimento.