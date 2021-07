Allegri, la conferenza stampa di presentazione: quando e dove vederla

Il tecnico livornese torna sulla panchina della Juventus per provare a riaprire un ciclo: tutte le informazioni sulla presentazione.

Dopo due anni di voci continue, alla fine Max Allegri è tornato alla Juventus. Il tecnico livornese approda nuovamente sulla panchina bianconera per il 2021/2022, in seguito ad un biennio di voci relativamente all'approdo in Ligue 1, Liga, Premier, Bundesliga, nonchè nella stessa Serie A.

Pirlo ha lasciato la Juventus, vincendo Coppa Italia e Supercoppa italiana: ora tocca al mister toscano preparare la nuova stagione 21/22, tentando di riportare lo Scudetto in bianconero dopo il successo da parte dell'Inter di Antonio Conte, ora affidata a Inzaghi.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

Martedì 27 luglio 2021, alle ore 14:30, Max Allegri presenterà il suo ritorno alla Juventus, due anni dopo il saluto ai tifosi bianconeri. Ci sarà modo di capire i perchè del bis da Madama e ovviamente le questioni relative a Dybala, Cristiano Ronaldo e il resto del calciomercato.

DOVE VEDERE LA PRESENTAZIONE DI ALLEGRI IN TV E STREAMING

Juventus TV, previo abbonamento, proporrà la presentazione di Allegri e le parole del presidente Agnelli al suo fianco. L'alternativa è quella di seguire la conferenza di Allegri in diretta televisiva su Sky Sport 24 o in streaming su Sky Go.

Su Goal Italia aggiornamenti minuto per minuto con le parole più importanti di Allegri come nuovo tecnico della Juventus.