Allegri verso Juventus-Torino: "Bonucci out per un affaticamento al polpaccio"

Scampato il pericolo a Bergamo con la rete di Danilo ad evitare la sconfitta contro l'Atalanta proprio nel recupero finale, per la Juventus non c'è tempo da poter dedicare al relax: l'anticipo del 26esimo turno di campionato vede i bianconeri ospitare il Torino in quello che è definito il Derby della Mole.

Massimiliano Allegri ha partecipato, come di consueto, alla conferenza stampa della vigilia.

"Il derby è sempre una partita speciale, il Torino ha un'anima battagliera ed è stato bravo Juric in questo. Domani avremo bisogno anche dei tifosi. Questa è la terza gara di fila contro squadre che giocano allo stesso modo: speriamo di aver appreso qualcosa".

Nessuna recriminazione per quanto riguarda la tempestività dei cambi al 'Gewiss Stadium'.

"A Bergamo stavamo facendo bene, poi abbiamo preso una rete meravigliosa. Il bicchiere è mezzo pieno, ottimo punto in casa dell'Atalanta. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso per arrivare tra le prime quattro. Non dobbiamo essere soddisfatti ma arrabbiati: il pari va bene se domani vinciamo".

Bonucci non sarà dell'incontro, a rischio il tridente offensivo.

"Non so ancora se metterò i tre attaccanti domani. Bonucci non ci sarà a causa di un affaticamento al polpaccio, vediamo se sarà a disposizione per martedì. Bernardeschi non è pronto, out Chiesa e Chiellini, Danilo è squalificato".

"Cuadrado gioca terzino destro, Kean sta meglio e valuteremo il suo impiego. L'altro giorno è entrato bene, è importante che tutti stiano bene perché ci sono tante partite. Pellegrini è cresciuto molto, sono contento di lui: ha avuto un po' di appannamento, ora è tornato affidabile".

Il lavoro di Juric per rendere competitivo il Torino è sotto gli occhi di tutti.

"Juric ha fatto molto bene a Verona e si sta ripetendo a Torino. Capire le idee degli altri tecnici è importante, secondo me non c'è un solo modo per vincere. Per le caratteristiche del Torino, credo che Juric sia stata un'ottima scelta".

Difesa a spada tratta su Morata, un paio di dubbi in mezzo al campo da sciogliere nelle prossime ore.

"Discutere Morata tecnicamente è follia pura. Parlare di mercato ora non serve, dobbiamo rimanere concentrati sul momento: a giugno si vedrà. Dubbi a centrocampo? Ne ho uno tra Zakaria e McKennie e un altro tra Locatelli e Arthur".

Inter sconfitta a San Siro dal Liverpool, ko che però strappa comunque degli applausi ad Allegri.

"All'Inter bisogna fare i complimenti per come ha giocato, contro una squadra più brava a gestire la gara in Champions e con più esperienza. In Europa può succedere di tutto, ma le inglesi, PSG, Real e Bayern restano le favorite".