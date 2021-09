Allegri carica la Juve: "L'obiettivo è la finale, col Chelsea serve pazienza"

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Chelsea, valida per il secondo turno del Gruppo H di Champions League.

Le due vittorie consecutive in campionato hanno riconsegnato antiche certezze alla Juventus, attesa subito dalla prova del nove in Champions League: all'Allianz Stadium arrivano i campioni d'Europa in carica del Chelsea, guidati dal nuovo bomber Romelu Lukaku.

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha parlato dei dubbi di formazione e dei possibili sostituti degli assenti, Dybala e Morata:

"Domani mattina decido chi far giocare. A parte Ramsey, gli altri sono tutti a disposizione, anche Rabiot. Domani bisogna fare come ha detto Giorgio (Chiellini, ndr): ha detto tutto lui fortunatamente. Ci vuole una partita tecnica, Tuchel ha fatto grande lavoro, ha dato solidità. Sono molto forti in contropiede e sulle palle inattive: sarà un gran test soprattutto su quelle, poi magari non prendiamo goal. Nel calcio succede questo. Ma serve pazienza con la palla, non è facile trovare varchi e dovremo stare bene in campo".

Sulla difesa a 3 e i quattro nomi che partiranno dall'inizio:

"Quello è il primo dubbio. L'ho già detto, è questione di come hai la palla. Formazione? Giocheranno Szczesny, Locatelli e Alex Sandro. Danilo? Domani gioca, vedremo dove. Questo non lo so".

Allegri torna sull'attacco e si concentra su Kean:

"L'unica punta di ruolo è Kean. Domani ne metterò davanti due o tre a seconda delle caratteristiche. Deciderò domani. Kean? Responsabilità non ne deve avere. Deve giocare una partita e fare goal. Una cosa che sa fare è proprio fare goal. Calcia bene, attacca bene la profondità, chiude bene l'azione. Deve migliorare quando deve giocare con la squadra. Sui controlli, la tecnica. Diciamo sui ruoli. Per l'età che ha, ha già una bella esperienza".

Tra i possibili titolari c'è anche Federico Bernardeschi:

"A volte può giocare da fantasista ma non è il suo ruolo. Federico ha delle grandissime potenzialità ancora inespresse. Domenica ha fatto una bella partita come ha fatto bene anche contro lo Spezia. Tutto parte dalla sua testa e dalla cattiveria che ha nel giocare le partite quando ha il pallone nei piedi".

L'allenatore della Juventus si sofferma anche su Rabiot, che oggi si è allenato con i compagni e sarà a disposizione domani:

"La caviglia sta bene. Per lui vale il discorso che ho fatto per Bernardeschi. La differenza nelle carriere dei giocatori passa dalla loro testa e dall'obiettivo che si pongono al servizio della squadra e dalla cattiveria che dimostrano in ogni allenameto, dalla cattiveria che hanno quando tirano e quando difendono. I dettagli che fanno la differenza. In tanti si sono persi perché mancava un pezzetto. Fossi in Rabiot sarei molto arrabbiato uno come lui deve fare molti più gol d essere molto più incisivo. In questa stagione migliorerà su questi dettagli".

Allegri parla anche dei calciatori più giovani, che lui definisce 'solo' meno esperti:

"Intanto non sono giovani, hanno solo meno esperienza internazionale. Domani vorrei vedere una squadra che gioca bene tecnicamente. Servirà pazienza e dobbiamo divertirci. Ci sarà emozione ma è naturale in una gara internazionale come questa. Il Chelsea è una squadra che se sbagli ti punisce, voi lo direte anche in Italia dove appena sbagliamo ci puniscono".

Il tecnico analizza anche il momento di Chiesa, trascinatore di questa Juventus:

"Da lui mi aspetto quello che sta facendo ora e ancora meglio. Per lui aver fatto un Europeo segnando goal decisivi lo ha messo in una posizione con margine d'errore assottigliato, tutti si aspettano di più e per lui quest'anno è molto più importante e difficile rispetto agli anni precedenti"

Allegri conferma il premio Champions, inserito nel contratto quadriennale firmato con la Juventus nei mesi scorsi: