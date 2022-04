Juventus-Bologna, Allegri annuncia: "Gioca Bonucci o Chiellini"

Sei giornate a disposizione per ottenere la qualificazione in Champions League e concludere il campionato nella miglior posizione possibile. Prima tappa dell'ultima parte di stagione bianconera contro il Bologna. La Juventus, infatti, ospita nel 33esimo turno in quel dello stadium il team rossoblù.

Reduce dal successo contro la Sampdoria, il Bologna vola verso la salvezza, mentre la Juventus si è avvicinata alla Champions grazie all'ultima vittoria in campionato a Cagliari. Ora di scende in campo di sabato, pre-Pasqua, per ulteriori punti importanti.

Alla vigilia del match, Allegri ha parlato così:

"Arriviamo bene, ci tengo a salutare Sinisa ed augurare una buona guarigione. Loro sono una squadra che stanno bene fisicamente, non è semplice da battere. Noi abbiamo bisogno di punti, ne mancano tanti per consolidare il quarto posto".

Juve ancora impegnata ogni tre giorni:

"Bonucci sta bene, però devo decidere tra lui e Chiellini. Devo ancora decidere chi far giocare a centrocampo, Cuadrado si è allenato bene. C'è da gestire la squadra in vista della Coppa Italia. Un passo alla volta, prima il Bologna, poi la Coppa. Sarebbe stato bello andare avanti anche in Champions. Dietro di noi bisogna fare attenzione, la Fiorentina ha il calendario migliore. Secondo me servono dieci punti per entrare in Champions. Kean? Ha fatto bene, ma stanno facendo meglio gli altri. Dybala sta crescendo di condizione, Vlahovic domani giocherà".

In semifinale europea è presente solo la Roma:

"Vuol dire tanto e vuol dire niente. Siamo passati da un momento di esaltazione in cui tutti i problemi sembravano risolti. Un conto è vedere la realtà delle cose, basta vedere gli introiti tra il campionato italiano e inglese. Quando le squadre vanno fuori dall'Europa o l'Italia non va al Mondiale i problemi vengono fuori, ma ci son sempre e in Italia si mette la testa sotto. Non si vogliono affrontare i problemi. Finchè non prendiamo una strada non siamo se è giusto e sbagliato, si tende a vivacchiare. Noi italiani siamo bravi ad arrangiarsi. Sono contento per la Roma, mi dispiace per l'Atalanta".

Juventus 2021/2022 non ancora giudicabile secondo Allegri: