Allegri detta le condizioni: alla Juventus fino al 2022 e potere sul mercato

Allegri pronto a porre condizioni ad Agnelli per restare alla Juventus: rinnovo fino al 2022, rinforzi e potere decisionale sul mercato.

Rinnovo con adeguamento e maggiore potere. Sono le condizioni base che Massimiliano Allegri ha intenzione di porre ad Andrea Agnelli per continuare la propria avventura alla : dell'incontro, al momento, però nemmeno l'ombra.

Si attende la giornata giusta per dar vita al faccia a faccia decisivo tra il tecnico livornese e il presidente bianconero, ma nel frattempo 'Sky' svela le intenzioni di Max e di ciò che Allegri pare pronto a mettere sul tavolo nel vertice con Agnelli.

Rinnovo contrattuale fino al 2022, ritocco dell'ingaggio e voce in capitolo sul mercato: l'allenatore campione d' fa 'all-in' e detta le proprie volontà affinchè il matrimonio con la Signora prosegua.

Allegri, inoltre, avrebbe individuato difesa e centrocampo quali reparti da dover rinforzare con priorità in estate e punta fermamente a risolvere i 'rebus' legati al futuro di alcune pedine della rosa come Dybala.

Venerdì, dopo una giornata senza squilli (Agnelli era in Lega, Max alla Continassa per gli allenamenti), potrebbe essere l'occasione giusta per il fondamentale incontro: sulla 'liaison', intanto, regna l'incertezza.