Allegri detta le condizioni ad Agnelli: vuole una Juventus con più qualità

Durante l'incontro Allegri chiederà ad Agnelli altri acquisti di qualità per la Juventus, mentre il presidente vorrà chiarimenti sui tanti infortuni.

Il mantra di Allegri è chiaro da sempre: a vincere le partite non sono gli allenatori ma i giocatori, quelli bravi. Ecco perché secondo 'Tuttosport', nell'incontro in programma nei prossimi giorni col presidente Agnelli, il tecnico è intenzionato a fare una precisa richiesta per restare alla .

Allegri chiederà ad Agnelli altri acquisti di qualità da affiancare a Cristiano Ronaldo per tentare l'assalto alla nella prossima stagione, acquisti che potrebbero essere finanziati dalle cessioni di alcuni pezzi da novanta. I nomi sulla lista dei partenti restano quelli di Alex Sandro, Pjanic, Dybala e Douglas Costa.

Anche il presidente bianconero però chiederà ovviamente chiarimenti ad Allegri su quanto non è andato per il verso giusto in questa stagione, a partire dai troppi infortuni proprio nel momento clou della Champions League quando la Juventus si è giocata i quarti contro l' senza pedine fondamentali.

Il confronto tra i due, che secondo 'Il Corriere dello Sport' potrebbe tenersi mercoledì prossimo, sarà quindi franco e costruttivo ma ad oggi nulla fa ipotizzare che le parti arrivino alla rottura auspicata invece da un pezzo della tifoseria bianconera.

Allegri sembra destinato a restare sulla panchina della Juventus almeno per un'altra stagione anche perché, ad oggi, le alternative di livello europeo (Guardiola, Klopp o Deschamps) non sarebbero immediatamente disponibili.

Resta da capire adesso se Allegri andrà avanti col contratto in scadenza nel 2020 o se troverà un accordo per il prolungamento, come accaduto ad esempio già dodici mesi fa. Anche allora d'altronde il matrimonio tra il tecnico livornese e la Juventus sembrava finito e invece arrivò la fumata. Rigorosamente bianconera.