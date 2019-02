Allegri avverte la Juventus: "Non diamo le cose per scontate, il campionato è lungo"

Allegri dopo il 3-3: "Siamo stati superficiali, soprattutto in fase difensiva. Non possiamo lasciare questi punti, il campionato è lungo".

Passo falso casalingo della Juventus, che si è fatta rimontare dal Parma ed al fischio finale ha visto fissarsi il risultato sul 3-3. In questo modo i bianconeri riducono a 9 i loro punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica.

Al termine del match ai microfoni di DAZN è intervenuto Max Allegri per commentare quanto accaduto all'Allianz Stadium. Secondo il suo punto di vista la sua squadra ha peccato di leggerezza in fase difensiva.

"Siamo stati leggeri nella fase difensiva, sbagliando sul secondo ed in modo clamoroso sul terzo goal. Abbiamo fatto una giocata concettualmente sbagliata. Nel complesso abbiamo giocato bene,soprattutto i primi 45 minuti, creando molto. Ma alla fine abbiamo fatto solo 3-3. Non meritavamo a Roma, meritavamo stasera, quindi alla fine direi che ci può stare. Il Napoli sta facendo una grande stagione, ma per adesso stiamo facendo meglio".

Ed ha soprattutto peccato di superficialità nell'atteggiamento complessivo nel corso deRi 90 minuti.

"In ben due occasioni abbiamo lasciato delle voragini. In occasione del terzo goal eravamo sulla bandierina e dovevamo subire fallo. Siamo stati superficiali, non puoi lasciare questi punti per strada. Non cambia niente, ma non dobbiamo cominciare a dare niente per scontato. Dopo il 2-0, pur prendendo il 2-1 e pur avendo fatto subito il 3-1, siamo calati troppo di tensione. Diciamo che abbiamo fatto divertire coloro che volevano vedere dello spettacolo".

Allegri però continua a pensare che questi piccoli schiaffi non possano che fare bene ai suoi ragazzi per fargli recuperare l'attenzione giusta per tornare quelli di prima.

"Penso che in questo momento queste cose possano fare bene. Quando sei più leggero e più superficiale è giusto che tu venga punito. Ci stiamo preparando adesso per la partita di Sassuolo, non per l'Atletico Madrid. Ci sono ancora molte partite da giocare in campionato. Ripeto, oggi siamo stati puniti perchè così come contro l'Atalanta abbiamo ripetuto degli errori dal punto di vista difensivo. Con la squadra che ho è facile tirare per 50 volte in porta, ma dobbiamo anche imparare a concedere di meno".

Le assenze di Bonucci e Chiellini hanno pesato fino ad un certo punto. Caceres e Rugani si sono ben comportati.