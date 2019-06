Allegri annuncia: "Mi fermo un anno, devo riprendere la mia vita"

L'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha svelato il suo futuro in un dibattito a Milano: "Devo riprendere in mano la mia vita".

Dopo la separazione con la , Massimiliano Allegri ha scelto di star fermo un anno. Il tecnico livornese lo ha annunciato nel corso di un dibattito tenutosi nel Castello Sforzesco di Milano sul tema della 'gestione dei leader'.

"Starò un anno fermo perché devo riprendere in mano la mia vita privata, ritrovare dopo tanti anni gli affetti familiari, i figli e gli amici. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po' andare gli affetti familiari, i figli e gli amici. Quest'anno mi servirà per ricaricare le batterie in vista della stagione successiva".

Il suo nome era stato accostato a diversi club esteri di prima fascia, dal , in procinto di separarsi da Sarri, al , ma alla fine non se ne farà nulla. L'estero può attendere e Allegri avrà 12 mesi per prendere una decisione sulla futura destinazione.

Dopo 5 Scudetti consecutivi vinti alla guida della Juventus assieme a 4 Coppe e a 2 Supercoppe italiane, e dopo aver raggiunto 2 finali di negli ultimi 4 anni, il tecnico livornese si prenderà dunque una stagione di stacco dal lavoro in cui si dedicherà esclusivamente alla sua vita privata.