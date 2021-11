Allegri analizza la debacle di Londra: "Dopo il secondo e il terzo goal abbiamo mollato"

Massimiliano Allegri ha analizzato la clamorosa sconfitta della Juventus, annichilita con un secco 4-0 da parte del Chelsea.

Una sconfitta pesante, rotonda e che fa scivolare i bianconeri al secondo posto nel girone per via del peggior rendimento nello scontro diretto.

Allegri ha comunque visto una buona Juve soltanto nella prima frazione:

"Abbiamo fatto un buon primo tempo loro poi loro hanno continuato a spingere. Abbiamo preso il secondo e terzo goal che ci ha dato sfiducia e lì abbiamo mollato. Dispiace aver preso quattro goal ma l'obiettivo della qualificazione è stato raggiunto e adesso dobbiamo pensare a sabato e alla partita con l'Atalanta".

La forza del Chelsea:

"Abbiamo perso troppi palloni cercando di verticalizzare subito e troppo velocemente. In queste partite dobbiamo soprattutto rallentare perché la forza dell'avversario è notevole: il Chelsea sta bene ha forza fisica e grande tecnica".

Il tridente mobile dei londinesi ha creato scompensi alla retroguardia zebrata:

"All'andata abbiamo fatto una partita completamente diversa difendendo meglio per 90', oggi lo abbiamo fatto solo per 45' e poi, nei dettagli, subisci goal".

Il tecnico livornese prova comunque a guardare il bicchiere mezzo pieno:

"Ci vuole equilibrio e calma, non eravamo fenomeni dopo aver battuto la Lazio e ora non siamo una squadra di livello inferiore. Abbiamo dei limiti e ne siamo consapevoli, ma ora dobbiamo lavorare per correggerli"