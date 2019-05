Allegri-Adani atto II: "Si è fissati coi dati", "Monologhi"

Allegri ritrova Adani dopo la lite al termine di Inter-Juventus: "Oggi ci sono le 'mode'...". L'opinionista: "Ok il confronto, ma senza monologhi".

Dopo la lite andata in scena sabato scorso al termine di - , nuovo confronto a 'Sky' tra Massimiliano Allegri e Lele Adani . Teatro, il post-partita del derby tra Juventus e .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A prendere la parola per primo è il tecnico bianconero, il quale ha messo una pietra sulla querelle nata con l'ex difensore nonchè opinionista dell'emittente satellitare e fornito una propria visione sull'argomento che aveva provocato il dissidio.

"Quello che è successo sabato mi è dispiaciuto, ma quando parlo intendo dire che non è tutto da buttare ciò che i vecchi allenatori ci hanno insegnato. Fare il tecnico è un mestiere difficile, bisogna capire i momenti della stagione". "Rispetto le idee di tutti, è giusto che mi critichino, ma bisogna tornare a formare gli allenatori miscelando tutto ciò che ci hanno insegnato. I principali attori sono i giocatori, noi dobbiamo metterli nelle condizioni giuste. Dicono che il mio ha vinto lo Scudetto con 3 mediani: in quel momento lì servivano, poi quando il serbatoio è pieno rischiacci l'allenatore. L'allenatore ha il dovere di portare risultati, poi il modo è opinabile. Per me la cosa si è chiusa sabato, ho grande rispetto perchè penso sia fondamentale".

Il dibattito finisce poi nei particolari, con Allegri che fa notare ad Adani e al resto dei presenti in studio come le statistiche non dicano tutto.

"In tanti sono fissati coi dati e vi si attaccano, ma vorrei chiedere come mai a Madrid avemmo il 38% di possesso e vincemmo mentre con l' abbiamo avuto una percentuale maggiore e abbiamo perso. Le partite non si vincono coi numeri, si vincono attraverso una costruzione dell'annata, è qui che i nuovi allenatori devono capire".

Dopo la disamina dell'allenatore della Juventus, poi, ad esprimere la propria opinione è stato Adani. Il quale ha sollevato un punto di domanda ad Allegri.

"Sostieni che avete tempo per preparare la stagione: come si fa a migliorare in propositività? Anche voi avete uno del livello di Messi: con l'Ajax avete proposto troppo poco avendo uno come Ronaldo. La ha fatto troppo poco per una squadra come la vostra".

Max, a tal proposito, ha replicato così ad Adani.

"Io ho allenato Milan e Juventus, due grandi club ma con DNA diversi: inutile scimmiottare cosa faceva l'una o l'altra squadra, è tipo paragonare lo stile di o . Questo è l'errore che si fa in . Con l'Ajax c'erano pressione, assenze, tante circostanze difficili da spiegare ma non giustificazioni. La Champions è sempre stato un obiettivo ma difficilissimo da vincere. Ci sono cose che vanno al di là di tutto, a volte ti va bene tutto come sta capitando all'Ajax. Se impongo una linea e poi non va bene, ma poi devo avere l'intelligenza per avere un'altra strategia. Gli allenatori e i giocatori che vincono sono pochi, come in tutti gli ambiti della vita. Però oggi ci sono le 'mode'...".

In merito all'ultima frase di Allegri, ossia quella legata alle 'mode', arriva la secca risposta di Adani.

"Ma è interessante sviscerare i modi usati per vincere".

A causa dei tempi televisivi e della lunga durata del confronto, Allegri si ritrova costretto a lasciare il collegamento. A quel punto, una volta andato via il tecnico della Juve, Adani chiude il cerchio evidenziando come il livornese si sia preso quasi totalmente la scena lasciando poco spazio all'altra parte coinvolta.