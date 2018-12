All'asta una rara maglia numero 9 di Maradona al Napoli: venduta a 15.000 euro

La maglia rossa numero 9 del Napoli indossata da Maradona contro il Pisa nella stagione 1990-1991 è stata venduta a 15.000 euro ad un'asta.

Tutta la carriera di Diego Armando Maradona è inevitabilmente legata al suo numero di maglia, il 10. In realtà però in occasione del suo ultimo match giocato in maglia azzurra El Pibe de Oro ha indossato la maglia numero 9.

Correva la stagione 1990-1991 e l'avversario era il Pisa. In quell'occasione il Napoli scese in campo con la maglia rossa. Il numero 10 lo indossava Gianfranco Zola.

#Maradona campione dell'asta di #football #memorabilia: la sua rara maglia del Napoli col numero 9 è salita fino a 15.000 euro (diritti inclusi). Tutti i risultati, qui--> https://t.co/lDHWIm0hVM pic.twitter.com/L0ZIc7IYDO — Aste Bolaffi (@AsteBolaffi) 13 dicembre 2018

Questa maglia, una vera e propria rarità, nella giornata di ieri è stata venduta, ad un'asta tenutasi a Torino, al prezzo di € 15.000,00. Si è trattato della somma più importante spesa da un acquirente nel corso delle diverse battute, che hanno avuto per protagoniste altre maglie celebri.

Tra queste la numero 10 di Platini alla Juventus (2.800 euro), quella di Scirea sempre alla Juventus (3.200 euro), quella di Zidane in Francia-Messico del 2006 (1.900 euro) .