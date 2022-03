Allarme rientrato per De Gea: 'falso positivo' al Covid, titolare contro il Tottenham

Vigilia di Manchester United-Tottenham decisamente movimentata per i Red Devils. A poche ore dal calcio d'inizio della sfida dell'Old Trafford contro gli Spurs, il portiere spagnolo David de Gea è inizialmente risultato positivo al Covid-19, mettendo inevitabilmente in preallarme Dean Henderson, pronto a difendere la porta contro i londinesi.

Tuttavia, però, ulteriori approfondimenti hanno sancito che quella del portiere iberico era a tutti gli effetti una falsa positività, come confermato dal 'Mirror'. Morale della favola, sospiro di sollievo per Rangnick e de Gea che può scendere in campo da titolare contro il Tottenham.

Il primo tampone positivo a cui era stato sottoposto il portiere dello United ha però costretto il gruppo squadra a viaggiare in direzione Old Trafford senza il tradizionale bus di squadra, obbligando ciascun giocatore a raggiungere il 'Teatro dei Sogni' direttamente in macchina.

Chi, invece, non ha preso parte al faccia a faccia casalingo contro la formazione di Antonio Conte è Bruno Fernandes, messo ko da un attacco febbrile.

Una defezione importante che finisce inevitabilmente per mettere in dubbio la presenza del portoghese in vista della sfida di ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma martedì 15 marzo, sempre all'Old Trafford.