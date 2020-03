Allarme rientrato: Mbappé convocato per PSG-Borussia Dortmund

Negativo al coronavirus, Kylian Mbappé è stato convocato per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund.

Nella lista dei convocati diramata da Thomas Tuchel per la sfida di questa sera tra e , valevole per accedere ai quarti di , figura anche Kylian Mbappé.

Il fuoriclasse francese negli ultimi due giorni non s'è allenato a causa di un mal di gola. Ma il club transalpino, onde evitare di incappare in brutte sorprese, ieri ha sottoposto il suo giocatore al tampone per capire se fosse contagiato dal Covid-19. A riportare quest'indiscrezione è l'Equipe, che spiega anche come fortunatamente l'ex sia risultato negativo.

Al Parco dei Principi, a porte chiuse, ci sarà dunque anche Mbappé. Da capire se dall'inizio o meno, ma il tecnico tedesco - in vista di una sfida così determinante - ha deciso di non rinunciare a uno dei suoi fenomeni, autore in stagione di 30 goal in 32 presenze.