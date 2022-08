Allarme difesa per l'Inter: 10 goal subiti in 5 amichevoli estive

Nel corso del precampionato, l'Inter ha mostrato una difesa non certo rocciosa. In ballo anche il futuro di Skriniar, ancora non certo di rimanere.

Il calcio d'agosto dà indicazioni importanti, in vista dell'inizio della stagione ed eventualmente di ciò che un club deve fare sul mercato. Parlando dell'Inter, le indicazioni non sono certo positive sul piano difensivo. Nelle 5 amichevoli giocate nel precampionato, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha subito ben 10 goal. La sfida peggiore da questo punto di vista è stata l'ultima giocata dai nerazzurri, persa per 4-2 a Pescara con il Villarreal. Questo dato è per certi versi sorprendente, perché l'Inter nella passata stagione aveva subito appena 32 goal (solo uno in meno rispetto a Milan e Napoli, ovvero le due migliori difese della Serie A). Il dato delle tante reti incassate non è passato inosservato agli occhi di Inzaghi, come ha evidenziato ai microfoni di 'Inter TV' dopo la sfida contro il Villarreal. "Abbiamo alternato buone cose ad altre meno buone, dobbiamo fare meglio in fase difensiva, non tanto a livello di squadra ma individuale. Loro sono arrivati cinque volte in area e hanno fatto quattro gol, c'è da rivedere qualcosa". Dello stesso avviso anche Stefan De Vrij, che non si tira indietro nonostante il reparto più criticato sia proprio il suo. "C'è ancora tanta strada da fare e tanto da migliorare, soprattutto nella fase di non possesso. Dobbiamo migliorare e continuare a lavorare, siamo consapevoli che questo non basta. Oggi non è andata benissimo, non come volevamo. Non possiamo essere contenti per i risultati delle amichevoli e per i troppi gol subiti, dobbiamo migliorare". Inzaghi dovrà dunque trovare una quadra il prima possibile, visto che manca ormai solo una settimana all'esordio in campionato sul campo del Lecce. Oltre al lavoro con i difensori già in rosa, la speranza è che arrivi presto un rinforzo - per compensare la partenza di Ranocchia e il mancato acquisto di Bremer - e soprattutto che non venga ceduto Skriniar (per il quale il PSG potrebbe presto tornare alla carica). Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A 2022/23

