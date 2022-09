Allan lascia l'Everton e si trasferisce all'Al Wahda: è ufficiale

L'ex centrocampista del Napoli, senza spazio con Lampard, lascia la Premier League e va negli Emirati Arabi: contratto di due anni.

Dopo sette giornate di campionato, Allan lascia l'Everton e la Premier League: l'ex centrocampista del Napoli è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Wahda, che ha annunciato il suo acquisto tramite i propri profili social. La carriera del brasiliano proseguirà dunque negli Emirati Arabi.

Allan ha firmato con l'Al Wahda un contratto della durata di due anni, dunque fino al 2024. L'ex azzurro è solo l'ultimo di una serie di calciatori europei che, nelle ultime settimane, hanno deciso di trasferirsi negli Emirati: prima di lui altri ex della nostra Serie A come Miralem Pjanic e Kostas Manolas, oltre a Paco Alcacer, tutti passati all'Al Sharjah.

Instagram

Del resto, Allan aveva perso completamente spazio all'Everton: voluto da Carlo Ancelotti, è stato estromesso dai propri piani tecnico-tattici da Frank Lampard, che pure nella scorsa stagione, dopo essere subentrato in corso d'opera a Rafa Benitez, gli aveva concesso un discreto spazio.

In questo avvio di campionato, invece, Allan si è unicamente seduto in panchina. Cinque presenze tra i convocati, cinque esclusioni dal primo all'ultimo minuto. E la decisione di cambiare aria e trasferirsi lontano dall'Europa, lì dove il mercato è aperto e i trasferimenti sono ancora possibili.

Allan giocherà dunque negli Emirati Arabi dopo aver militato in Brasile, in Italia e in Inghilterra. L'Udinese lo acquistò dal Vasco da Gama nel 2012, quindi il trasferimento al Napoli nel 2015, infine l'Everton di Carlo Ancelotti nel 2020. La nuova sfida, a quasi 32 anni (li compirà all'inizio di gennaio) si chiama Al Wahda.