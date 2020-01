Allan all'Inter e Vecino al Napoli: i due club trattano lo scambio di centrocampisti

Inter e Napoli hanno parlato anche di un possibile scambio di centrocampisti: Allan in nerazzurro e Vecino alla corte di Gattuso.

Non solo il doppio accordo per Politano e Llorente, e hanno messo sul piatto un altro possibile scambio per quello che sembra essere un asse di mercato molto caldo. Le due dirigenze hanno parlato del possibile trasferimento di Allan in maglia nerazzurra in cambio di Matias Vecino, che dunque approderebbe alla corte di Gattuso.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', le due parti hanno messo sul tavolo una prima ipotesi di scambio e si aggiorneranno di nuovo nelle prossime ore. Il nome di Allan è stato messo in gioco sulla scia degli ultimi attriti tra spogliatoio e società, mentre Vecino è chiuso ormai dalla consacrazione di Sensi e Barella e gradirebbe una nuova destinazione.

Soltanto un primo sondaggio, ma l'idea stuzzica entrambi i vertici dei club, che in questo modo risolverebbero due spinose situazioni interne. Inter e Napoli cambiano pelle su più fronti, nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accelerata decisiva.