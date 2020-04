All'allenamento con il McLaren e non con l'Audi: il Bayern multa Coman

Anziché usare l'auto aziendale, Kingsley Coman si è presentato all'allenamento del Bayern con un'altra auto. Ed è stato multato.

Una questione di soldi e di sponsor. Ecco perché il chiede ai propri tesserati di presentarsi sempre all'allenamento in Audi, quella che è l'auto aziendale (c'è in ballo in contratto da mezzo miliardo).

Per chi non lo fa, multa. Esattamente ciò che è successo a Kingsley Coman che, come svelato dalla 'Bild', si è presentato a Säbener Straße, sede del centro tecnico, a bordo della sua McLaren Mercedes.

La scelta dell'auto ha fatto scattare la sanzione da parte del club e le scuse immediate da parte del giocatore, che alla 'Bild' ha fatto chiarezza.

"Mi voglio scusare con Audi e con il per non aver utilizzato l'auto aziendale per recarmi all'allenamento. Il motivo è che l'Audi ha uno specchietto retrovisore danneggiato. Rimane comunque un mio errore".

Specchietto o no, le regole sono regole e vanno rispettate. A maggior ragione con un contratto così...