L'algoritmo della FIGC non convince la Lega: i club votano la media punti

In caso di sospensione definitiva del campionato, i club vanno verso la bocciatura dell'algoritmo, prediligendo il semplice calcolo della media punti.

No al playoff e al playout, no all'algoritmo, sì alla media punti. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe questa la linea di pensiero della Lega riguardo le proposte avanzate dalla FIGC per concludere il campionato in emergenza.

La priorità, ovviamente, resta quella di giocare tutte le partite e portare a termine il campionato: si ripartirà il weekend del 20 giugno con i recuperi, per poi andare verso la chiusura del 2 agosto.

Serve però un 'piano B', qualora l'emergenza dovesse costringere il campionato a un nuovo stop. Nessuno di quelli proposti dalla FIGC sembra convincere i club. Né i playoff, anche se l'ipotesi non è esclusa al 100%, né l'algoritmo.

I club sarebbero invece in favore di un semplice calcolo della media punti per stilare la classifica finale: punti totalizzati diviso partite giocate, moltiplicando per 38 il risultato qualora si volesse una classifica anche per punti da inserire nei libri.

Il risultato della classifica dell'algoritmo e quella della media punti, comunque, non cambierebbe più di tanto. L'unica novità al momento sarebbe lo scambio di posizioni tra e . mentre il scenderebbe dietro e che hanno una gara in meno.