Algeria, il ct Belmadi: "Ho escluso Ghoulam per il bene della squadra"

Il commissario tecnico dell'Algeria, Djamel Belmadi, ha escluso ancora Ghoulam dalle convocazioni: "Gli ho teso più volte la mano..."

Faouzi Ghoulam è stato ancora una volta lasciato fuori dalle convocazioni dell'. Il giocatore del non sembra essere ancora al 100% dal punto di vista fisico dopo i due gravi infortuni dell'ultimo anno, ma non sembra questa la sola ragione della sua non partecipazione alle gare della Nazionale.

In conferenza stampa, prima dell'amichevole tra Algeria e Congo, il commissario tecnico Djamel Belmadi ha espresso i suoi dubbi sulla situazione di Ghoulam.

"Ho teso la mano a Ghoulam più volte, ma non ho mai avuto risposte positive. Siete sicuri che i giocatori esclusi dalle convocazioni abbiano così tanta voglia di giocare con noi? Io non ho un problema personale con Faouzi, ma ho dovuto prendere questa scelta per il bene di tutta la squadra".

Il commissario tecnico insinua quindi il dubbio che Ghoulam possa non voler rispondere alle chiamate della Nazionale. Che sia per un problema fisico? L'unica cosa certa è che anche al Napoli il giocatore non sta vivendo momenti semplici.

Nell'ultima giornata di , nonostante l'assenza di Mario Rui, è stato scavalcato anche da Hysaj (fuori ruolo) nelle preferenze di Ancelotti.