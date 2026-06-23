Algeria-Austria, anteprima dei Mondiali FIFA 2026: tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J Kansas City Stadium

Algeria-Austria si giocherà il 27 giugno 2026 alle 22:00 EST.

Contesto della partita

Si tratta di una sfida diretta nel Gruppo J dei Mondiali: con l’Argentina già prima, in palio c’è un posto agli ottavi di finale.

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Il cammino finora

L’Algeria ha rimontato 2-1 contro la Giordania grazie alle reti nel secondo tempo di Nadhir Benbouali e Amine Gouiri, eliminando gli esordienti con una gara d’anticipo.

La sua incornata ha annullato il vantaggio iniziale di Nizar Al-Rashdan, mentre Gouiri ha insaccato in mischia a otto minuti dalla fine, tenendo vive le speranze algerine dopo il ko per 3-0 con l’Argentina. Il leggendario Riyad Mahrez era in panchina contro gli argentini ma è partito titolare con la Giordania e dovrebbe confermarsi in campo.

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L’Austria è stata superata 2-0 dall’Argentina di Messi nella seconda giornata, ma aveva esordito battendo 3-1 la Giordania e dipende ancora da sé stessa. Chi perderà potrebbe comunque accedere come “lucky loser”, ma preferirebbe evitare il sorteggio. L’Austria ha una differenza reti migliore e con un pari passerebbe il turno. Marcel Sabitzer, che ha festeggiato la centesima presenza contro l’Argentina, sarà decisivo per le sorti austriache.

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Probabili formazioni

Algeria (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri.

Austria: Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

Rosa Algeria (26 giocatori)

Portieri: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Granada)

Difensori: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Centrocampisti: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nizza), Fares Chaibi (Eintracht Francoforte), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Attaccanti: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsiglia), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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La rosa di 26 giocatori dell’Austria

Portieri: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salisburgo), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)

Difensori: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Brema), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Magonza), Stefan Posch (Magonza), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (RB Lipsia), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Lipsia), Romano Schmid (Werder Brema), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Lipsia), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Attaccanti: Marko Arnautovic (Stella Rossa di Belgrado), Michael Gregoritsch (Augusta), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Notizie sulle squadre e formazioni

L’Algeria è allenata da Vladimir Petkovic. Al momento non ci sono infortuni o squalifiche confermate e non è stata diffusa una probabile formazione. Nuove informazioni saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio.

L’Austria è guidata da Ralf Rangnick: al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche e la probabile formazione verrà comunicata più avanti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Formazioni

L'Algeria ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. L'ultimo match, il 23 giugno, si è chiuso 2-1 sulla Giordania grazie alla rimonta firmata da Amine Gouiri nel finale. In precedenza aveva perso 3-0 con l’Argentina alla prima giornata. In preparazione ha battuto Bolivia 4-0 e Paesi Bassi 1-0, pareggiando 0-0 con l’Uruguay. In cinque gare ha segnato otto gol e subìto quattro.

L’Austria ha vinto tre delle ultime cinque gare, perdendone una e pareggiandone una. L’ultima uscita è finita 2-0 per l’Argentina il 22 giugno, con una doppietta di Messi a Dallas. In precedenza l’Austria aveva battuto la Giordania 3-1 nella prima giornata, conquistando la prima vittoria in Coppa del Mondo dal 1990. Nelle amichevoli pre-torneo ha superato Tunisia e Corea del Sud 1-0 e travolto il Ghana 5-1. L’Austria ha segnato nove gol e subìto tre in queste cinque partite.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono dati recenti sugli scontri diretti. La partita al Kansas City Stadium è quindi il riferimento più aggiornato; eventuali nuove informazioni verranno aggiunte.

Classifica

Nel Gruppo J l’Austria è seconda e l’Algeria terza alla vigilia di questa decisiva terza giornata.