Alexis Sanchez pronto a tornare: in campo con l'Inter dopo la sosta

L'Inter ha confermato che il cileno potrà riprendere l’attività agonistica dopo la sosta per le festività natalizie: buona notizia per Conte.

Hanno resistito per settimane, sempre loro, solo loro. Lukaku e Lautaro Martinez quasi sempre in campo per tutta la gara, continuamente titolari in virtù dell'infortunio di Alexis Sanchez. Ora arrivano notizie positive per l'allenatore dell', che avrà il cileno tra un mese.

L'Inter ha infatti confermato con una nota ufficiale come l'infortunio di Alexis Sanchez sia vicino alla conclusione. Salterà la decisiva gara di Champions contro il e le sfide che la squadra di Conte affronterò a dicembre, tra cui il big match contro la .

Sanchez sta per tornare dopo l'intervento chirurgico:

"Alexis Sanchez ha effettuato un controllo a Barcellona. Il professor Ramon Cugat ha confermato il buon decorso della fase riabilitativa. Sanchez potrà riprendere l’attività agonistica dopo la sosta per le festività natalizie".

Quattro gare e 129 minuti per Sanchez con la maglia dell'Inter, con un goal segnato nella vittoria alla , in un match che ha visto l'ex Barcellona venire espulso, tra le polemiche dei tifosi, e saltare dunque lo scontro diretto con la .

Da lì l'infortunio nel match tra e e l'intervento chirurgico per evitare problemi successivi. Sanchez ha saltato nove gare in maglia Inter e dovrà rinunciare ad altre cinque. Il suo ritorno si sta pian piano avvicinando, così da dare una mano ai nerazzurri in Europa e sopratutto in .