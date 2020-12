Sanchez attore in 'Mi amigo Alexis': la pellicola anche in Italia

Uscito nel 2019, il film è stato proiettato per la prima volta in Italia grazie al Giffoni: "Le persone saranno sorprese di come recita Alexis".

Non è una cosa comune, da vederlo in un film ogni due, ma spesso e volentieri le personalità del mondo dello spettacolo e dello sport interpretano loro stessi al cinema. Con fortune alterne. Dalla parte dei pollici in su c'è Alexis Sanchez, che ha debuttato nel mondo filmico con 'My Hero Alexis'.

Proiettato al Giffoni, festival per ragazzi ormai istituzione da decenni, la pellicola vede l'attaccante dell' e simbolo sportivo del incontrare il 12enne Tito, fan del giocatore nerazzurro, capace di incontrarlo realizzando così uno dei suo sogni di giovane calciatore.

Una storia di formazione in cui Tito imparerà tanto da Alexis Sanchez e il giocatore cileno ricorderà i luoghi natii in cui ha cominciato ad amare il calcio, prima che questo diventasse una professione. Interpretazione notevole per l'ex , che potrebbe ritagliarsi in futuro un ruolo da attore, come capitato ad Eric. Cantona e Vinnie Jones, per citare gli esempi più famosi.

Altre squadre

Anche il regista di Mi Amigo Alexis, nome originale della pellicola, è rimsto stupito dalla capacità attoriale di Sanchez:

"Penso che le persone saranno sorprese di come recita Alexis. È la storia di un ragazzo e di suo padre, di una famiglia che fatica ad andare avanti in un paese che quasi non offre opportunità".

Diretto da Alejandro Fernández Almendras, il film è stato prodotto da Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Diego Vergara ed Enrique González Ledesma, team che nel 2018 diede vita alla pellicola premio Oscar (miglior film straniero) 'Una mujer fantastica'.

Per ora non esiste una distrubuzione italiana, anche in virtù del caos cinematografico che ha portato il covid, ma in terra estera è possibile vedere la pellicola grazie a Netflix già da qualche tempo: alla ribalta ora, è uscito in realtà già dallo scorso anno.