Alexis Sanchez all'Inter, giornata decisiva: atteso l'ok definitivo

L'Inter è pronta ad accogliere Alexis Sanchez in nerazzurro, pronta la maglia numero sette: prestito gratuito e 15 milioni per il riscatto.

E' la giornata di Alexis Sanchez, è la giornata decisiva per l'. I nerazzurri, infatti, contano di chiudere il reparto offensivo per la prossima giornata con l'acquisto del cileno, che andrevve a completare l'attacco di Conte insieme a Lautaro Martinez, Lukaku e Politano.

Come riporta Sky Sport, l'Inter spera di ottenere oggi l'ok definitivo del , così da far svolgere a Sanchez le visite mediche nei prossimi giorni. L'affare, a meno di sorprese, si farà in prestito gratuito con riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Una cifra irrisoria considerato quanto mostrato dal Nino Maravilla Sanchez in passato, ma la delusione del Manchester United per le prestazioni del cileno hanno portato la società inglese a decidere per un addio a tutti i costi, anche a prezzo di saldo.

In più l'Inter andrebbe a pagare solamente una parte dell'ingggio del cileno, anche considerando che con il decreto crescita, decisivo tra gli altri per l'ingaggio di Balotelli da parte del , la società di Zhang risparmierà sullo stipendio lordo dell'ex .

Ore decisive per Sanchez all'Inter, pronto a tornare in otto anni dopo l'addio all'Udinese. Ha detto no alla per giocare la e raggiungere il grande amico Lukaku, che lo aspetta a braccia aperte nei prossimi giorni.

Se come sembra Sanchez arriverà all'Inter, per lui è già pronta la sette: un numero che ha indossato per la prima volta ai tempi dell'Udinese e ripreso ai tempi dell' . I tifosi nerazzurri sperano possa essere proprio quello di Londra, di Udine, di . Non resta che attendere.