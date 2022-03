Alex Transfiguration rivelazione della Viareggio Cup: battuti i campioni del Bologna

La Viareggio Cup 2022 è giunta alle semifinali che vedranno impegnate le seguenti squadre: il Sassuolo sfiderà l'Atalanta, l'Empoli affronterà i nigeriani dell'Alex Transfiguration, rivelazione per distacco di questa edizione del noto torneo giovanile.

Dopo aver vinto il proprio girone davanti alla Fiorentina, battuta con un roboante 6-2 all'esordio, la formazione africana ha superato di misura (3-2) la SPAL agli ottavi, prima di annichilire la resistenza dei campioni in carica del Bologna, travolti con un netto 4-0 ai quarti.

Contro l'Empoli, l'Alex Transfiguration proverà a centrare una storica finale per cercare un trionfo almeno sulla carta inaspettato, secondo quelli che erano i pronostici precedenti all'inizio della competizione.

Tra i giovani più interessanti troviamo sicuramente Obasi e Ahmed, entrambi a quota 3 reti nella classifica marcatori dominata dal bolognese Mazia (12).

Ricordiamo che, da quest'anno, la Viareggio Cup è riservata alle formazioni Under 18 e non più alle squadre Primavera come avveniva fino al 2019, quando si era disputata l'ultima edizione prima del lungo stop obbligato a causa dell'emergenza pandemica.