Il trequartista brasiliano, Alex Teixeira ha firmato un contratto biennale con il Besiktas: torna in Europa dopo lo scioglimento dello Jiangsu Suning.

Alex Teixeira torna in Europa dopo cinque anni al Jiangsu Suning e sbarca in Turchia. Attraverso i canali ufficiali del club, il Besiktas ha annunciato l'arrivo del trequartista brasiliano classe 1990. L'ex calciatore dello Shakhtar Donetsk, in Ucraina dal 2010 al 2016, era svincolato dopo la fine dell'esperienza in Cina in seguito allo scioglimento del club del gruppo Suning.

Passato allo Jiangsu Suning nell'inverno 2016 dallo Shakhtar Donetsk per 50 milioni di euro, Alex Teixeira ha totalizzato 73 goal e 43 assist in 153 presenze nei cinque anni nel campionato cinese. Numeri importanti per il brasiliano, che ora si è legato ai campioni di Turchia del Besiktas con un contratto biennale con opzione per il terzo a due milioni di euro a stagione più bonus.





Dopo la fine del rapporto con lo Jiangus Suning, Alex Teixeira sembrava vicinissimo all'Al'Hilal, ma le parti non hanno mai raggiunto l'intesa totale con la trattativa che si è arenata. Dopo la fumata nera c'è stato l'inserimento del Besiktas, che ha trovato l'accordo economico e ha convinto il calciatore grazie alla partecipazione alla fase a gironi della prossima Champions League.

Alex Teixeira ha rifiutato diverse proposte arrivate dal Brasile per tornare a giocare in Europa e firmare un contratto 'importante' dal punto di vista economico. L'offerta del Besiktas ha persuaso il trequartista brasiliano, che dopo inizia ufficialmente la seconda avventura in Europa dopo aver fatto faville con la maglia dello Shakhtar Donetsk.